La Asamblea Legislativa abre sus puertas a la ciudadanía con la exposición “Donde nacen las leyes”, una muestra histórica que conmemora los 200 años de trayectoria del Congreso costarricense.

La iniciativa es producto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y Juventud, a través del Archivo Nacional, y la Asamblea Legislativa.

La exposición ofrece un recorrido temático dividido en ocho áreas que abordan desde las funciones del Parlamento hasta su papel en hitos sociales como la abolición del ejército, la construcción del Estado moderno y la representación de la diversidad.

Entre los documentos exhibidos destacan escritos en apoyo al sufragio femenino liderado por Ángela Acuña Braun, leyes del Código de Familia, resoluciones de la Sala Constitucional y procesos de naturalización de la comunidad afrodescendiente.

Los visitantes podrán interactuar con reproducciones de documentos históricos como la Ley Fundamental del Estado de 1825, la Constitución de 1871, el expediente sobre la huelga bananera en la Zona Atlántica, la Constitución de 1949 y la Ley de inscripción y cedulación indígena, entre otros.

Durante la inauguración, se realizó una entrega simbólica de documentos históricos al Archivo Nacional, entre ellos la excitativa al Gobierno de EE. UU. para suspender acciones militares en Vietnam (1972), el tomo 1 de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, y la Declaratoria de nulidad de las elecciones presidenciales de 1948.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó que “esta exposición busca rendir homenaje a los 200 años de historia legislativa de Costa Rica, no solo desde sus leyes, sino desde el impacto cultural, social y humano que ha tenido en la construcción de nuestra democracia”.

Por su parte, la vicepresidenta del Directorio Legislativo, diputada Vanessa de Paul Castro Mora, señaló que “la exposición es una invitación para que la población conozca cómo se construye el marco legal que ha dado forma a nuestra democracia”.

La muestra estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025 en el Edificio C (Castillo Azul) del complejo legislativo.

Las visitas guiadas se realizarán los lunes y miércoles a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., previa reservación al correo mbarrionuevo@asamblea.go.cr. Posteriormente, la exposición se convertirá en itinerante, con el apoyo de municipalidades y otras entidades interesadas.