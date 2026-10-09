Exposición de arte abre una conversación sobre salud mental

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El arte será el punto de encuentro para hablar sobre salud mental en Montes de Oca, donde una exposición de arte invita al público a reflexionar sobre las emociones y las distintas experiencias de vida.

La muestra estará abierta del 9 al 16 de octubre en el Centro de la Cultura de Montes de Oca, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, y reunirá obras de nueve artistas locales.

La inauguración se efectuó este viernes 9 de octubre, donde se realizó una grabación especial del programa “Podemos Volar”, de Radio U, con la participación de personas que fueron pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental.

La iniciativa busca generar un espacio de diálogo y sensibilización, utilizando el arte como una forma diferente de expresar vivencias y acercar a la comunidad a la importancia del bienestar emocional.

Sobre la exposición: