El Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) abrió al público la muestra “Lola, Zulay, Elizabeth – Ensambles y Collages”, un homenaje a 3 figuras fundamentales del arte nacional: Lola Fernández, Zulay Soto y Elizabeth Thompson.

La exposición se encuentra en la Galería Sophia Wanamaker, en San Pedro, y estará disponible hasta el 10 de octubre con entrada gratuita. El horario es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados hasta las 4:00 p.m.

La muestra reúne 18 obras de gran y mediano formato, en las que se exploran técnicas de collage y ensamble a través de materiales mixtos, objetos encontrados y policromías.

Entre las piezas destacan trípticos y trabajos enmarcados que evidencian la fuerza y la visión de estas artistas en un campo donde históricamente las mujeres han tenido que luchar por visibilidad.

Exposición de arte. Foto: cortesía.

De acuerdo con los organizadores, el hecho de referirse a las artistas únicamente por sus nombres (Lola, Zulay y Elizabeth) constituye un gesto simbólico de identidad y autonomía, en desafío a la tradición patriarcal del apellido.

“Más allá de su obra, estas artistas han sido investigadoras, docentes y pioneras, dejando un legado que ha abierto camino a nuevas generaciones de creadores. Como las tejedoras del destino, su arte refleja un poder implícito y una libertad creadora que trasciende el tiempo, consolidándolas como figuras emblemáticas del panorama artístico nacional e internacional”, expresó el líder cultural del CCCN, Juan Diego Roldán.

Esta exposición permite al público acercarse a un legado artístico que transforma lo múltiple en unidad, manteniendo la riqueza de cada parte.

Además, representa un reconocimiento a las mujeres creadoras que marcaron un hito en la historia del arte costarricense y que siguen inspirando a nuevas generaciones.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir al WhatsApp 8739-3181.