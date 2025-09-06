La Cámara de Comercio Exterior (Crecex) brindó su respaldo al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en el interés por ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El proceso ya está avanzado en un 70%, según indicó el jerarca Manuel Tovar.

“En un contexto internacional incierto y marcado por la vulnerabilidad de las cadenas globales de valor, el proteccionismo comercial y las tensiones geopolíticas, la ruta de Costa Rica debe ser clara: profundizar en la diversificación de mercados y fortalecer la regionalización estratégica. Transpacífico es una herramienta para reducir la dependencia de destinos, incrementar la resiliencia del sector productivo y potenciar las oportunidades de encadenamiento para las pymes y sectores emergentes”, destacaron en un comunicado de prensa.

Además, señalaron que la adhesión al bloque económico brinda más oportunidades que una reducción de aranceles para los productos costarricenses, debido a que promueve los intercambios en servicios y condiciones competitivas para la atracción de inversión extranjera.

Transpacífico, el cual está vigente desde 2018, integra a países como Japón, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur, Malasia, Brunei y el Reino Unido.

“Crecex insta a mantener la determinación política y técnica necesaria para concluir con éxito el proceso. El comercio exterior, bien gestionado y con acceso a plataformas de alcance global, es y seguirá siendo un motor de desarrollo, competitividad y estabilidad para Costa Rica”, agregaron.