La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), emitió su respaldo al Gobierno de la República con la inauguración de los escáneres instalados en los puertos de Caldera y Moín.

“Estas inversiones en seguridad portuaria fortalecen la competitividad del país al blindar nuestras terminales logísticas contra el narcotráfico y la contaminación de cargas lícitas, garantizando así cadenas de suministro confiables para los mercados internacionales. Para el sector empresarial, contar con puertos seguros y transparentes es condición indispensable para mantener y ampliar la confianza de nuestros socios comerciales en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo”, indicó Rodney Salazar, presidente de Crecex.

El directivo reconoció que la implementación de la tecnología tiene un impacto que va más allá de la lucha contra el narcotráfico, si no que permite procesos de fiscalización más ágiles y modernos, lo que reduciría los tiempos de revisión y minimizar los riesgos fortaleciendo la trazabilidad de las cargas exportadas desde Costa Rica.

“Este tipo de acciones reafirman al país como un destino confiable para la inversión y el comercio internacional. La seguridad integral de las operaciones portuarias constituye una ventaja comparativa que debe consolidarse con políticas públicas consistentes, innovación tecnológica y un trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la cooperación internacional”, agregó.