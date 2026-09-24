Exportaciones superan $15 mil millones

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las exportaciones de bienes costarricenses alcanzaron los $15.680 millones en los primeros ocho meses del año, de acuerdo con el informe mensual de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La cifra presenta un aumento del 4%, equivalente a $655 millones adicionales al compararla con el mismo periodo del año pasado.

“Un crecimiento del 4% es un desempeño favorable, particularmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial y bajo condiciones internas que también plantean retos para el sector exportador. Este comportamiento refleja la fortaleza de una canasta exportadora diversificada, tanto en productos como en destinos, que nos permite aprovechar oportunidades en distintos mercados”, indicó Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior (Comex).

La mayoría de los sectores exportadores del país presentan aumentos con respecto a 2025. Las industrias agrícola y agroalimentaria impulsaron el crecimiento, sumando más de $306 millones adicionales.

En el sector agrícola, las exportaciones alcanzaron los $2.660 millones, mientras que la industria alimentaria registró ventas por $1.938 millones.

“El crecimiento de nuestras exportaciones refleja la diversidad de la oferta costarricense. Junto con el liderazgo que Costa Rica ha alcanzado en sectores de alta tecnología, actividades históricas como la agricultura y la industria alimentaria mantienen un desempeño positivo y siguen aportando de manera importante al crecimiento exportador”, agregó Laura López, gerente general de Procomer.

Los dispositivos médicos continúan siendo el principal producto de exportación de Costa Rica, con más de $7.286 millones. El monto equivale al 46% del total exportado, aunque registran una desaceleración marcada en su desempeño. Mientras en agosto de 2025 crecían a un 33%, ya para este año el incremento es del 1%.

La piña y el banano se mantienen como dos de los productos de exportación más importantes de Costa Rica. Ambos figuran entre los que más aportaron al crecimiento: las ventas de piña aumentaron 10%, con $91 millones adicionales, mientras que las de banano crecieron 13%, equivalentes a $88 millones más.

A este comportamiento se suma el de productos agroindustriales como los jugos y concentrados de frutas, cuyas exportaciones aumentaron 22%, y el aceite de palma, con un crecimiento del 24%.