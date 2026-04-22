Exportaciones por servicios sumaron $12.500 millones en 2025

Las exportaciones de servicios sumaron $12.512 millones durante el 2025, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Los datos reflejan un incremento de $900 millones en el último año, equivalente a un 7,75% al compararlo con el 2024.

“Seguimos viendo un aumento, pero si analizamos con profundidad, turismo sigue teniendo un peso importante que le mete vulnerabilidad a la estructura ya que es una actividad con comportamiento cíclico. En los servicios basados en conocimiento tenemos una desaceleración en el ritmo de crecimiento”, indicó John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior (Comex).

El experto mencionó que las cifras son comparadas con máximos históricos del país, lo que reduce el porcentaje de crecimiento que se puede observar conforme avanzan los años. Sin embargo, también señala que las situaciones geopolíticas tienen un impacto en el comportamiento.

“También hay factores internos como la estructura de costos que, con la disminución en el tipo de cambio, cada vez es más caro producir para las empresas transnacionales. Hay otro tema que es el desfase en la oferta de profesionales, sobre todo de actividades más sofisticadas. Cuando hablamos de servicios intensivos en conocimiento, la posibilidad de escalar está muy asociada al talento humano”, agregó Fonseca.

El exviceministro detalló que los servicios empresariales, que contribuyen con más de $7.500 millones, están alcanzando un tope en la capacidad operativa que podría impactar las cifras en el futuro.

“Estamos encontrando estructuralmente un límite al crecimiento y la explicación que pareciera más congruente con el caso de Costa Rica tiene que ver con talento humano, con nuestra capacidad de seguir produciendo la cantidad y la calidad de profesionales que requieren estos sectores. No tenemos capacidad de crecer, no porque no haya más demanda, sino porque no tenemos más oferta de profesionales que puedan satisfacer la demanda del servicio”, aseguró.

Daniel Ortiz Economista “El sector servicios tiene que adaptarse a un entorno más incierto y volátil donde Estados Unidos en este momento también está revisando la Inversión Extranjera Directa con lupa y eso genera un clima de cautela. Las empresas de zonas francas no tienen claro si van a seguir invirtiendo y eso puede impactar las exportaciones”.



John Fonseca Exviceministro de Comercio “La robótica va a entrar al mercado tendrá un impacto fuerte en manufactura. La inteligencia artificial está creciendo de manera acelerada. Los empleos más sofisticados son los que pueden aguantar más en esa absorción de empleo. Costa Rica tiene que jugar en ese esquema de resiliencia al choque tecnológico”.



Crecimiento real

Daniel Ortiz, economista y socio director de la firma consultora Cefsa, señala que, al tomar en cuenta el impacto de la apreciación del colón en las ventas internacionales por servicios, el crecimiento es menor. Las cifras ajustadas a este efecto muestran un aumento en las exportaciones de un 2,4%.

“En la balanza de pagos, las ventas en servicios aumentaron, pero hay que recordar que hemos tenido una apreciación del tipo de cambio. Tienen que pagar más, pero, no necesariamente significa que está consumiendo más servicios”, comentó Ortiz.

También destacó varios eventos del 2025 que incidieron en los datos y tendrán un mayor impacto en los próximos años, como el cierre de la planta de producción de microchips por parte de Intel, que eran exportaciones que se registraban bajo el concepto de servicios en el sector de manufactura.