Exportaciones de servicios superan los $6 mil millones

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Las exportaciones costarricenses de servicios alcanzaron los $6.057 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La cifra, que excluye el componente de viajes, significó $188 millones adicionales para el país, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) analizados por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Los servicios empresariales fueron los principales responsables de impulsar este comportamiento, al concentrar el 64% de las exportaciones y registrar un crecimiento del 10%. Esto se tradujo en $363 millones adicionales durante los primeros seis meses del año.

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), que representan el 22% del total, también mostraron números positivos, con un incremento del 7% y $93 millones adicionales. Transporte, por su parte, creció un 2%, equivalente a $8 millones más.

Sectores registran caídas

No todas las actividades tuvieron resultados positivos. Los servicios de transformación disminuyeron un 53% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que los financieros registraron una reducción del 47%.

El crecimiento de los servicios empresariales y las TIC permitió compensar parcialmente estas caídas.

“Estos resultados del primer semestre demuestran una trayectoria positiva en las exportaciones de servicios. Valoramos especialmente el dinamismo de los servicios empresariales, que crecieron a dos díitos, así como el aumento de 7% registrado por las tecnologías de información y comunicación”, manifestó Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.

Ritmo de crecimiento desde 2023

Aunque las exportaciones mantienen una tendencia positiva, los datos muestran una moderación en su ritmo de crecimiento.

Sin incluir viajes, el país pasó de exportar $4.528 millones en servicios durante el primer semestre de 2022 a $6.057 millones en el mismo periodo de 2026, cerca de $1.530 millones adicionales en cuatro años.

Sin embargo, el crecimiento interanual fue del 15% en 2023, bajó al 9% en 2024, posteriormente al 4% en 2025 y se ubicó en 3% este año.

Incluyendo los viajes

Al sumar el componente de viajes, las exportaciones de servicios alcanzaron los $9.414 millones durante los primeros seis meses de 2026, un incremento del 5% frente al mismo periodo del año anterior.

Los servicios intensivos en conocimiento representaron el 56% de las exportaciones y crecieron un 9%, mientras que viajes concentró el 36% del total y también aumentó un 9%.

En cuatro años, las exportaciones totales de servicios, incluyendo viajes, pasaron de $6.512 millones en el primer semestre de 2022 a $9.414 millones en 2026, es decir, cerca de $2.900 millones adicionales.

Periodista: Luis Diego Mora