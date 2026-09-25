Exportaciones de dispositivos médicos profundizan desaceleración

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos profundizó su desaceleración. Según el corte a agosto de 2026 de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el crecimiento fue del 1 %, mientras que en el mismo mes del año pasado superaba el 33 %.

El sector de equipo de precisión y médico generó $7.286 millones. Este sector representa el 46 % de las exportaciones de bienes del país y tiene a Estados Unidos como su principal mercado.

“El freno ha sido progresivo: un 4 % al primer semestre, 2 % a julio y 1 % a agosto. Si uno saca las proyecciones, esto probablemente indica que, al cierre de este año, vamos a estar con un decrecimiento. Lo otro importante es que las prótesis están sosteniendo al sector: crecieron un 28 %, pero los principales productos están decreciendo”, indicó John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior.

En contraste, las agujas, los catéteres, las cánulas e instrumentos similares, que representan el 40 % del sector, disminuyeron en $167 millones, un 5 %. También cayeron las exportaciones de equipos de infusión y transmisión de sueros y de aparatos de electrodiagnóstico.

Mientras el sector agrícola avanzó un 6 % y la industria alimentaria un 8 %, ambos sumaron $306 millones adicionales en exportaciones y cerca de $4.600 millones en ventas internacionales durante los primeros ocho meses de 2026.

La piña, el banano y los jugos y concentrados de frutas fueron tres de los principales productos que destacaron en el informe de Procomer.

“El crecimiento de nuestras exportaciones refleja la diversidad de la oferta costarricense. Junto con el liderazgo que Costa Rica ha alcanzado en sectores de alta tecnología, actividades históricas como la agricultura y la industria alimentaria mantienen un desempeño positivo y siguen aportando de manera importante al crecimiento exportador”, afirmó Laura López, gerente general de Procomer.

Sin embargo, para Fonseca, el crecimiento del sector agrícola obedece a factores internacionales.

“La mitad del aumento se explica por mejores precios en el mercado mundial y no necesariamente por un incremento en la producción”, explicó.

En términos generales, Costa Rica exportó $15.680 millones en bienes entre enero y agosto, $655 millones más que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento fue del 4 %, después de aumentos del 18 % en 2023, 7 % en 2024 y 16 % en 2025.

“El 4 % de este año es el crecimiento más bajo de los últimos cinco años y, si bien no es una caída, nos está mostrando una desaceleración importante”, agregó Fonseca.

David Loaiza Cabalceta

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Foto: Raquel Vargas

Pie de foto: Algunos productos registraron disminuciones.

RECUADRO

Productos que disminuyen

Agujas y catéteres: $167 millones

Equipos de infusión: $71 millones

Aparatos de electrodiagnóstico: $54 millones

Fuente: Procomer

CARITA

John Fonseca

Exviceministro de Comercio Exterior

“No podría calificarlo de una crisis, pero sí nos muestra un estancamiento del sector y un llamado de atención importante para el sector de zonas francas de nuestro país”.

John Fonseca

Exviceministro de Comercio Exterior “No podría calificarlo de una crisis, pero sí nos muestra un estancamiento del sector y un llamado de atención importante para el sector de zonas francas de nuestro país”.