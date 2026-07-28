Exportaciones de bienes superan los $11 mil millones

Las exportaciones de bienes que Costa Rica realiza al resto del mundo alcanzaron los $11.722 millones en el primer semestre del año, según las estadísticas publicadas por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

El monto registra un aumento del 7%, equivalente a $722 millones, en comparación con el mismo periodo del 2025.

“Este crecimiento se da sobre una base alta como la de 2025 y en un contexto internacional marcado por crecientes retos geopolíticos, y representa la capacidad de adaptación del sector exportador costarricense. Es especialmente positivo que prácticamente todos los sectores de bienes registran crecimiento, con excepción del plástico, y que las exportaciones aumentaron en todas las regiones del país”, indicó Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior (Comex).

Las ventas internacionales en el Régimen de Zona Franca fueron de $7.855 millones, con un crecimiento del 6%, mientras que el sector doméstico sumó $3.746 millones.

“Que ambos crezcan es una buena señal para Costa Rica. Son modelos productivos con dinámicas distintas, pero complementarias, juntos amplían y diversifican nuestra oferta exportable, conectan a las empresas con los mercados internacionales, fortalecen los encadenamientos productivos y generan empleo en múltiples sectores y regiones”, agregó Laura López, gerente general de Procomer.

Entre los productos que más contribuyeron al crecimiento se encuentran los dispositivos médicos con $135 millones adicionales, los jugos y concentrados de frutas con $59 millones, el banano con $56 millones y la piña con $47 millones.

Por regiones de destino, Europa presentó un aumento de $289 millones y un crecimiento del 13%. Asia aumentó un 41%, equivalente a $251 millones. América del Norte registró una leve disminución de un 1%, principalmente por el desempeño comercial con Estados Unidos.