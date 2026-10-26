Exportaciones de bienes alcanzan $17 mil millones

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las exportaciones costarricenses de bienes alcanzaron $17.565 millones entre enero y setiembre de 2026, un incremento del 4% en comparación con el mismo periodo de 2025. El crecimiento se extendió a varios sectores productivos y mercados internacionales, aunque el principal sector exportador del país registró un aumento de apenas 1%.

Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) muestran que las exportaciones agrícolas crecieron 4% y representaron el 17% del total. También aumentaron las ventas de productos eléctricos y electrónicos, con un 16%; pecuarios y pesca, con un 11%; y alimentarios, con un 9%. Por su parte, el equipo de precisión y médico, responsable del 46% de las exportaciones, avanzó 1%.

“Nos alienta que las exportaciones de bienes mantengan un desempeño positivo al cierre del tercer trimestre de 2026, con resultados destacables tanto en sectores tradicionales, como en el agrícola y el alimentario, como en actividades de mayor contenido tecnológico”, señaló Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.

La jerarca también destacó el crecimiento de las exportaciones desde todas las regiones del país y el dinamismo de mercados como Asia, Europa y Centroamérica. Según indicó, estos resultados refuerzan la importancia de aprovechar la red de acuerdos comerciales para generar oportunidades para las empresas costarricenses.

Dentro de las exportaciones agrícolas, el plátano sobresalió con un crecimiento del 55%, el mayor aumento reportado entre los productos mencionados por Procomer. La institución señaló que ha acompañado este cultivo mediante iniciativas dirigidas a fortalecer las capacidades de las personas productoras, en una actividad que se desarrolla principalmente fuera de la Gran Área Metropolitana.

Las exportaciones de piña aumentaron 10% y las de banano, 6%. En contraste, las ventas de café oro disminuyeron 8%.

Los dispositivos médicos se mantuvieron como el principal producto de exportación, con el 46% del total. Les siguieron la piña, con 6%; el banano, con 5%; y los jarabes y concentrados para bebidas, con 3%. El café oro, los jugos y concentrados de frutas y los cables eléctricos representaron un 2% cada uno, mientras que los antisueros alcanzaron el 1%.

Laura López, exgerente general de Procomer, atribuyó el resultado a la capacidad de adaptación del sector exportador ante las condiciones cambiantes.

“Los resultados demuestran la capacidad que ha desarrollado el sector exportador costarricense para adaptarse y mantenerse activo. Esa capacidad de responder a condiciones cambiantes y generar oportunidades en distintas regiones sigue posicionando a las exportaciones como uno de los motores del desarrollo económico de Costa Rica”, manifestó.

Por mercados de destino, Asia encabezó el crecimiento, con un 16%, seguida de Europa, con un 9%. Las exportaciones hacia América Central y América del Sur aumentaron 8% en cada región.

América del Norte concentró el 48% de las ventas costarricenses de bienes, pero registró una disminución del 1%.