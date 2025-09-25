Las exportaciones de bienes costarricenses alcanzaron más de $15 mil millones entre los meses de enero y agosto. La cifra representa un aumento del 16%, equivalente a $2.123 millones, en comparación con lo obtenido en el 2024.

El equipo de precisión y médico representa un 48% de las ventas internacionales del país, observó un crecimiento superior a los $1,8 mil millones.

“Este dinamismo ha sido impulsado por los sectores de equipo de precisión y médico, químico-farmacéutico y agrícola, con incrementos en prácticamente todas las actividades productivas y en la mayoría de las regiones del mundo. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con determinación para consolidar y fortalecer las condiciones que sostienen la competitividad del sector exportador”, declaró Indiana Trejos, viceministra de Comercio Exterior (Comex).

Industrias como la agrícola y alimentaria tienen un aumento en lo recaudado por los productos, aunque reflejan una disminución cercana a las 370 mil toneladas.

Además, las exportaciones de plástico y caucho tuvieron pérdidas económicas en la comparación interanual. En estos sectores, productos como las láminas, placas y tubos de plástico redujeron su volumen exportable.

En cuanto a los destinos de los bienes nacionales, todos los mercados registraron aumentos, a excepción de la parte sur del continente americano.

América del Norte, con Estados Unidos como el principal destino, aumentó en $1.298 millones con productos de agujas, catéteres, dispositivos de uso médico y el café.

“El crecimiento de las exportaciones en la mayoría de los sectores y mercados de destino es una muestra de que el modelo exportador de Costa Rica es sólido y diversificado. Pese al contexto retador que enfrentamos, nuestros productos de altísima calidad siguen posicionándose y abriendo oportunidades para el país”, afirmó Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Productos con mayor crecimiento