Las exportaciones de Costa Rica en los primeros siete meses del año alcanzó un monto de $13 mil millones, según los datos brindados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La cifra representa un crecimiento del 17% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en $11 mil millones.

“Este es un resultado sólido que refleja la fortaleza de nuestro sector exportador. Sin embargo, no bajaremos la guardia y continuaremos trabajando para potenciar más nuestra oferta al mundo, en un entorno internacional cada vez más desafiante”, indicó Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex).

El sector de dispositivos médicos continúa como el principal motor del crecimiento de las ventas internacionales del país, enviando más de 34 mil toneladas valorizadas en $6.305 millones.

Por volumen, la industria agrícola exportó más de 3 millones de toneladas, aunque el número es inferior al del año pasado. Además, las industrias de plástico y caucho registraron pérdidas en comparación con los primeros siete meses del año pasado.