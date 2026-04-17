Expomóvil rifará tres carros

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La organización de Expomóvil rifará tres vehículos nuevos entre los visitantes que registren sus datos en el sitio web de Expomóvil y escaneen los códigos QR en las agencias.

Los modelos son:

Mitsubishi Destinator

Great Wall Poer

Dongfeng Nammi 06

La feria automotriz Expomóvil abrió sus puertas al público desde este jueves 16 de abril hasta el próximo domingo 26 de abril.

El horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche de lunes a sábado. Para los domingos se reduce a las 7 de la noche.

“Expomóvil es mucho más que una feria; es el espacio donde los costarricenses pueden explorar la oferta más completa del mercado, comparar opciones y vivir la experiencia automotriz en un solo lugar”, comentó Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).

La actividad se lleva a cabo en el Centro de Eventos de Pedregal con 81 marcas participantes que tendrán 350 modelos en exhibición.

El costo de la entrada es de ¢3.500, mientras que el parqueo tiene un costo de ¢4.000.