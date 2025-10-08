Si es amante del vino o le interesa explorar el universo detrás de cada copa, Expo Vino 2025 será una cita destacada en el calendario gastronómico.

El evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con la participación de más de 25 distribuidores y representación de más de 500 bodegas internacionales.

La entrada incluye una copa para degustaciones libres en todos los stands. Además, habrá catas privadas con cupo limitado y costo adicional, enfocadas en explorar regiones, cepas y perfiles específicos de vino. “Queremos que el público viva un viaje sensorial, pero también cultural y humano. Cada vino es una historia y Expo Vino es la plataforma para descubrirla de primera mano”, expresó Karl Hempel, director del evento.

El recorrido se complementa con una zona de gastronomía gourmet, donde participarán Iberik, Reina Margot y Quesos Le Chaudron, ofreciendo propuestas para maridar con los vinos disponibles.

Las entradas van desde los $60 (¢30.000) e incluyen la copa para degustación. Dado que en ediciones anteriores se agotaron rápidamente, se recomienda adquirirlas con antelación en expovinocr.com.