Exploradora de National Geographic ofrecerá conferencia gratuita en Costa Rica

La exploradora de National Geographic, Jenny Gil-Acevedo, llegará al país para compartir su fascinante trabajo con las microalgas en la conferencia gratuita “La invisible historia de las microalgas”, que se realizará el jueves 23 de octubre a las 9:00 a.m en el Teatro Eugene Oneill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, ubicado en Barrio Dent.

En el siguiente enlace se pueden realizar las inscripciones de manera gratuita: https://teo.cr/orderticketsarea.asp?p=563&a=55&src=&_ga=



Gil-Acevedo, psicóloga, educadora y exploradora puertorriqueña, combina la ciencia, el arte y la inclusión en sus proyectos, creando desde pinturas, jabones y bioplásticos a base de algas hasta actividades diseñadas especialmente para personas ciegas o con discapacidad visual.

Su iniciativa interactiva ha sido presentada en la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).



Su trabajo la ha llevado a realizar investigaciones sobre algas en Japón, Francia, Países Bajos, Costa Rica, Panamá, Colombia, Estados Unidos e incluso en el espacio, a través de su colaboración con la NASA.



Jenny es becaria Fulbright–National Geographic de Narrativa Digital, Joven Embajadora del Centro Latino Smithsonian y exalumna del programa AAAS Mass Media Fellow, experiencia que la llevó a trabajar en CNN en Español.



Cuenta además con una maestría en ciencias ambientales de la Universidad Internacional de Florida, donde estudió los efectos del protector solar en las microalgas.