Expertos de América Latina concluyeron en el Primer Foro Técnico de Nutrición y Dietética, realizado en Perú, que los aditivos alimentarios son seguros para la salud cuando se consumen dentro de los estándares internacionales.

Señalaron que estos compuestos (como colorantes, conservantes y estabilizantes) cumplen funciones esenciales en la industria moderna, al preservar la frescura, mejorar propiedades sensoriales y garantizar la estabilidad de los alimentos, lo que facilita su acceso en contextos de desigualdad.

Durante el encuentro, especialistas de México, Costa Rica y Perú destacaron que las percepciones negativas hacia los aditivos se basan en estudios mal diseñados o sin sustento científico.

Recalcaron que organismos como la OMS, la FAO, la EFSA y la FDA han validado rigurosamente su uso, y que la clave está en la dosis consumida, no en la sustancia en sí. Asimismo, subrayaron que los aditivos no son bioacumulativos y el organismo puede metabolizarlos y eliminarlos de forma segura.

“Hay que mitigar la percepción de riesgo sobre el uso de colorantes y otros aditivos que a menudo está basada en estudios que no están diseñados de manera correcta, que no tienen algún fundamento científico y que contribuyen a percepciones equivocadas”, externó María Lorena Cassis Nosthas, Jefa de Carrera de Licenciatura Química de Alimentos en la Universidad La Salle

El foro, organizado por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, reunió a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de la salud, con el objetivo de fortalecer la confianza de los consumidores y fomentar la educación sobre el tema.