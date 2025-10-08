A pocos días de que miles de estudiantes costarricenses realicen la Prueba de Aptitud Académica (PAA), la orientadora Jazmín Ureña Castro, del Departamento de Orientación y Psicología (DOP) de la Universidad Nacional (UNA), compartió una serie de recomendaciones para enfrentar este importante examen con mayor confianza y eficacia.

Ureña explicó que la preparación para la PAA no debe basarse en la memorización de contenidos, ya que el examen evalúa principalmente habilidades de razonamiento verbal y lógico-matemático.

En este sentido, tanto la UNA como la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrecen prácticas en línea gratuitas para que los estudiantes se familiaricen con el tipo de ítems que encontrarán en la prueba.

“El examen está diseñado para que cada pregunta se resuelva en aproximadamente dos minutos. Lo recomendable es practicar con cronómetro y trabajar en la precisión de las respuestas”, señaló la orientadora, quien también enfatizó la importancia de mantener la calma y desarrollar estrategias de resolución.

Además, la experta subrayó que el descanso adecuado es un factor determinante para obtener buenos resultados.

Dormir al menos siete horas por noche en los días previos a la prueba ayuda a mejorar la concentración y el rendimiento.

“El sueño reparador consolida la información aprendida y fortalece funciones cognitivas. Llegar descansado marca la diferencia en pruebas de alta presión”, recordó.

La PAA se mantiene como el primer gran filtro académico para miles de jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior pública en Costa Rica.

Su resultado no solo define el ingreso a una carrera universitaria, sino que también representa un paso decisivo en la formación profesional y personal de quienes buscan construir su futuro académico.

Después de aplicar el examen de admisión, las personas interesadas en obtener un cupo deben de tener presente las fechas clave del proceso:

Junio a octubre 2025: enviar el reporte de notas de Educación Diversificada.

enviar el reporte de notas de Educación Diversificada. Noviembre 2025: se publicará el promedio de admisión.

se publicará el promedio de admisión. 6 al 9 de enero 2026: segundo periodo de cambio de carrera.

segundo periodo de cambio de carrera. Enero 2026: se publica lista de personas admitidas.

se publica lista de personas admitidas. Febrero 2026: inicio de lecciones.

Las prácticas las puede encontrar en este enlace.