Lo que debería ser un trámite rápido, de no más de cinco minutos, a veces puede generar hasta 30 minutos de atraso en carreteras; es por ello que los expertos proponen reformar la forma en que funcionan los peajes en el país.

Según conversaciones con Diario Extra, tanto el sector privado como el público saben del efecto “cuello de botella” que generan actualmente las estaciones de cobro, motivo por el cual han tenido que suspender su funcionamiento temporalmente durante momentos de colapso vial.

“Necesitamos los peajes porque es una forma de recoger fondos para poder desarrollar carreteras y darles mantenimiento, sin embargo, la forma en que lo hacemos es donde tenemos una falla, y podemos tomar de ejemplo a la estación de Alajuela por el embotellamiento; lo que se requiere son más casetas y un cobro automático”, detalló Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Aumentar la cantidad de puntos de cobro dentro de los peajes es una medida más inmediata y necesaria, según detalló la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), ya que la cantidad de vehículos a nivel nacional ha aumentado.

Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, especificó que es vital que el dinero recolectado en estos puntos se utilice para su verdadero objetivo: mejorar las vías en donde se cobra.

“Es importante que en las carreteras donde cobremos peajes realmente se utilicen los recursos para dar mantenimiento y mantener en buenos niveles de operación la carretera. Eso las personas lo valoran y lo agradecen, pero cuando sucede lo contrario, tiene el efecto adverso”, comentó Murillo a Diario Extra.

Es por ello que las autoridades apuestan por esta línea, según comentó el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Sojo, quien especificó que se trabaja en los mejoramientos de vías.

Randall Murillo Cámara de la Construcción “La resistencia se genera cuando el peaje se convierte en un problema, obstáculo o cuello de botella. Debemos tener sistemas eficientes de cobro para que la experiencia de utilizar peajes no sea traumática, como sucede precisamente en nuestro país”.



Guillermo Carazo CFIA “En otros países los peajes son cámaras, es un sistema, y así se amplía la carretera, hay más carriles, y solo te piden no ir a más de 100 km/h, y entonces se logra que el cobro se conecte con una cuenta de crédito y te sale un cobro diario”.

