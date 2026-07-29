Expertos recomiendan 4 estiramientos antes de la Romería

La Romería demanda de un gran esfuerzo físico, por eso, la preparación antes de la caminata será fundamental para evitar lesiones de gravedad.

Según datos de la Cruz Roja, del total de atenciones que realizaron en la Romería, el 90% fue por molestias musculares.

Para Ana Estela Ramos, directora de la Escuela de Terapia Física de la Universidad Americana (UAM), estas cifras evidencian la importancia de que los romeros se preparen adecuadamente y aprendan a reconocer las señales de alerta que el cuerpo envía durante el recorrido.

“La Romería representa un esfuerzo físico importante, incluso para las personas acostumbradas a caminar. Prepararse implica descansar adecuadamente, mantener una buena hidratación, alimentarse de forma balanceada y llegar con reservas de energía suficientes. El cuerpo también necesita prepararse para cumplir esa promesa”, explicó Ramos.

La especialista advirtió que uno de los errores más frecuentes es considerar que el dolor intenso o el agotamiento extremo forman parte natural de la experiencia y que, a pesar del malestar, lo correcto es continuar caminando.

Por el contrario, existen señales que nunca deben ignorarse, como el dolor que dificulte caminar, los mareos, la falta de aire, el dolor en el pecho o cualquier malestar que limite el movimiento.

“A veces la parte física pasa desapercibida y realmente ayuda a evitar lesiones musculares. Lo ideal es que las personas puedan sacar al menos uno o dos días para caminar unos 20 o 30 minutos para que el cuerpo comience a prepararse para la caminata”, comentó el terapeuta físico, Andrey Arroyo.

Antes de iniciar la Romería, la recomendación es ejecutar los siguientes ejercicios:

Estiramiento lateral (4 repeticiones de 10 movimientos por lado)

Los estiramientos laterales ayudan a activar los músculos. Foto: Sergio Espinoza

Giro de tobillo (4 repeticiones de 10 giros)

El tobillo le da estabilidad al cuerpo a la hora de caminar. Foto: Sergio Espinoza

Estiramiento de cuádriceps (4 repeticiones de 30 segundos en cada pierna)

El cuádriceps es de los músculos principales de la pierna. Foto: Sergio Espinoza

Skipping o trote corto (4 repeticiones de 20 a 30 segundos)

El “skipping” ayuda a que el cuerpo entre en calor. Foto: Sergio Espinoza

Los expertos recomiendan buena preparación física, así como e hidratarse durante el trayecto.

A pesar de que la gran afluencia de personas que se dirigirá hacia Cartago durante el fin de semana, ya hay personas en ruta a la Basílica de los Ángeles.