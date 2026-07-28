Expertos enlistan beneficios de fondos generacionales

Los fondos generacionales implementados en México mostraron mejores rendimientos, una menor volatilidad y un horizonte de inversión más alineado con el ahorro para la jubilación. Estos resultados sirven como referencia para Costa Rica mientras las autoridades en materia de pensiones estudian una propuesta para implementarlos en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

La experiencia mexicana fue uno de los principales temas analizados durante un foro internacional sobre pensiones realizado en Costa Rica, en el que especialistas coincidieron en que el cambio puede mejorar los montos de pensión, aunque también requiere ajustes regulatorios, tecnológicos y una cuidadosa planificación para evitar impactos sobre los afiliados.

“Nosotros iniciamos la implementación efectiva a finales del 2019; los preparativos y ensayos empezaron al menos dos años antes. Llevamos cerca de seis años ya con este tipo de fondos. El proceso lo dividiría en dos etapas: la primera fue la preparación, porque pasar de fondos tradicionales a fondos ciclo de vida implica un cambio fuerte; la segunda ha sido la etapa de uso, que ha sido muy buena”, explicó Antonio Sibaja, director de inversiones Profuturo en México.

México sustituyó cinco fondos tradicionales por diez generacionales, en los que cada trabajador permanece durante toda su vida laboral mientras el propio fondo ajusta gradualmente su nivel de riesgo conforme envejecen los afiliados.

A diferencia del modelo tradicional, los fondos generacionales modifican internamente su estrategia de inversión. Esto permite asumir un mayor riesgo durante la juventud y reducirlo conforme se acerca la jubilación. En el caso de Costa Rica, actualmente se maneja un único fondo que aplica los mismos activos para todos los afiliados.

“Las personas se mantienen en el mismo fondo desde que llegan hasta que termina su vida laboral. Es el fondo el que va cambiando poco a poco, iniciando con una situación de riesgo alta y disminuyéndolo de manera gradual para terminar con poco riesgo al final de la carrera laboral”, agregó Sibaja.

Los resultados preliminares divulgados por un informe de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FIAP) muestran rendimientos promedio de 7,35%

Dicha cifra es superior en 214 puntos base al 5,21% registrado bajo el esquema anterior.

Además, se redujo la volatilidad de las carteras, mientras que la diversificación permitió disminuir la dependencia de la deuda pública mediante una mayor participación de renta variable y activos alternativos.

Sibaja mencionó que también mejoró la tasa de reemplazo que recibían los ciudadanos al momento de jubilarse, pasando de un 30% del salario percibido en la vida laboral a cerca de un 70%. Sin embargo, explica que parte obedece a una reforma del sistema de pensiones que implicó un aumento en las cotizaciones de los trabajadores.

“Un cambio de estos no es sencillo y, para explicarlo, la comunicación fue muy cuidada para que la gente entendiera que, a partir de estos ajustes, las expectativas de una mejor pensión estaban tomando forma”, indicó Sibaja.

No obstante, el proceso también enfrentó obstáculos importantes. La migración implicó trasladar cerca de 66 millones de cuentas, desarrollar nuevos sistemas tecnológicos, rediseñar contratos y construir modelos matemáticos para definir la trayectoria de inversión de cada generación.

Entre los desafíos identificados también figuran el rebalanceo de activos poco líquidos, la coordinación entre administradoras, regulador, custodios y proveedores de precios, así como el costo operativo de administrar un mayor número de fondos.

“Hablamos de la práctica, de la implementación, de los errores que se cometen en el diseño por desconocimiento, porque hay que estudiar más a veces o porque lo que uno propone no sale como uno pensó. Esas cosas hay que aprovechar el aprendizaje de otros países”, señaló Héctor Maggi, gerente general de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Maggi agregó que Costa Rica todavía debe revisar aspectos como la libre transferencia entre operadoras y flexibilizar gradualmente el reglamento de inversiones, siempre bajo supervisión, para optimizar los portafolios sin comprometer la seguridad de los recursos de los trabajadores.

Además de un proceso comunicativo con los costarricenses para explicarles la importancia del ahorro previsional de largo plazo y la manera en que el ajuste busca mejorar las pensiones futuras.

“El diseño de fondos generacionales es bueno para el afiliado porque alinea el rendimiento con el riesgo y con la edad que tenemos, pero de los errores hay que aprender; son modelos nuevos que se vienen implementando y el sistema de pensiones tiene que irse mejorando”, comentó Maggi.

La reforma de fondos generacionales se mantiene para el 2029 en Costa Rica, según lo acordado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Antonio Sibaja Director de Inversiones Profuturo México “Para Costa Rica la recomendación es que aprendan de la trayectoria que en México ya tenemos. Hemos conversado con varios representantes del país para platicarles nuestra experiencia, dónde tuvimos más problemas y tratar de absorber esas enseñanzas”.