Expertos apoyarán a pymes de Paraíso con taller gratuito

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Pequeñas y medianas empresas podrán participar en una jornada gratuita enfocada en inteligencia artificial y herramientas digitales. La actividad, organizada por la Municipalidad de Paraíso, se realizará el jueves 24 de setiembre en el Centro de Cultura e Innovación, en Cartago, entre las 3 p. m. y las 6 p. m.

La Jornada Digital IA PYME 2026 está dirigida a personas emprendedoras y propietarias de pequeñas y medianas empresas interesadas en incorporar nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, las personas participantes podrán conocer herramientas de inteligencia artificial y recibir orientación para desarrollar recursos digitales que les permitan ampliar su presencia en internet.

Uno de los principales componentes será la creación de una página web profesional y una tienda en línea mediante inteligencia artificial. De acuerdo con la convocatoria, este servicio podrá desarrollarse de manera gratuita durante la jornada.

También se presentarán las 10 herramientas de inteligencia artificial para los negocios, con el objetivo de que las pymes conozcan opciones que pueden utilizar en sus procesos y actividades comerciales.

Otro de los temas será la incorporación de botones de pago en los sitios web. La capacitación permitirá conocer cómo integrar esta alternativa para facilitar que los clientes puedan realizar pagos directamente desde las plataformas digitales de cada negocio.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Municipalidad de Paraíso y Kolau, con el apoyo de la Embajada de España.

El acceso será gratuito durante esta jornada y los cupos son limitados. Las personas interesadas deberán realizar previamente el registro mediante el enlace habilitado por los organizadores.

La jornada busca acercar conocimientos sobre transformación digital a las empresas de Paraíso y ofrecer herramientas para mejorar su presencia en línea, incorporar inteligencia artificial y facilitar procesos de venta y pago.

El encuentro se desarrollará el 24 de setiembre.