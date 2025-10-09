El cáncer colorrectal, históricamente asociado con adultos mayores, está mostrando una tendencia preocupante: cada vez más personas jóvenes reciben este diagnóstico, según estudios.

Actualmente, cerca del 10% de los nuevos casos se presenta en menores de 50 años, de acuerdo con datos de organizaciones internacionales de salud.

Aunque aún no existe una causa definitiva que explique este incremento, los especialistas coinciden en que factores como el sedentarismo, la obesidad, la falta de actividad física, el tabaquismo y el consumo moderado o alto de alcohol podrían estar influyendo.

También se asocia al aumento en la ingesta de bebidas azucaradas, carne roja y alimentos ultraprocesados, ricos en grasas y bajos en fibra. Se estima que solo un 20% de los casos tiene origen genético.

El Dr. Luis Alberto Suárez, director médico de Oncología para Latinoamérica de Pfizer, explicó que una de las creencias más comunes sobre esta enfermedad es que los exámenes de detección se realizan únicamente cuando aparecen síntomas.

“Este pensamiento repercute en que adultos jóvenes no vean necesarios los chequeos de control, convirtiéndose en otro posible factor de incremento en la incidencia de la enfermedad en esta población”, señaló.

Los síntomas de alerta incluyen:

Cambios en los hábitos intestinales .

. Diarrea o estreñimiento frecuentes.

Presencia de sangre en las heces.

Sensación de evacuación incompleta.

Pérdida de peso inexplicable.

Cansancio.

Debilidad o dolor abdominal persistente.

Ante cualquiera de estas señales, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a consulta médica.

Ante este panorama, el especialista enfatizó la importancia de la detección temprana.

“Lo cierto es que las pruebas de detección de este tipo de cáncer ahora deben iniciarse máximo a partir de los 45 años, salvo en aquellos que tengan factores de riesgo o presenten algún signo de alerta, quienes deberán de realizarlas antes. Debemos seguir trabajando en generar una mayor conciencia acerca del valor de la prevención y del diagnóstico temprano de esta enfermedad, en beneficio de la salud de los pacientes”, explicó el doctor Suárez.

A nivel mundial, el cáncer colorrectal es el tercer tipo más frecuente tanto en hombres como en mujeres, y representa alrededor del 10% de todos los casos de cáncer.

En Costa Rica, durante el 2022, se registraron aproximadamente 1121 casos y más de 700 muertes por esta causa.