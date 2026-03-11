Expertos alertan por automedicación y uso médico de internet

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El uso de internet y redes sociales puede ser muy útil para educación y prevención relativa a temas médicos; no obstante, expertos alertan por los posibles riesgos.

Pese a que el uso responsable puede ser muy beneficioso, la desinformación y el consejo de Inteligencia Artificial para medicarse puede ser fatal, de acuerdo con el doctor Carlos Araya, médico internista y vocero del Colegio de Médicos y Cirujanos.

“La automedicación tiene sus problemas porque generalmente los medicamentos pueden tener efectos adversos y también indicaciones muy precisas para lo cual deben utilizarse. Por lo tanto, uno siempre debería tener la consejería de un experto en salud para saber qué utilizar correctamente”, indicó Araya.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso inadecuado de medicamentos puede contribuir a la resistencia a antibióticos que cobró la vida de 1.27 millones de personas en 2019.

“En segundo lugar, con la llegada cada vez de mejores herramientas tecnológicas, pues podríamos vernos tentados a utilizar páginas o buscadores o herramientas de inteligencia artificial para tratar de generar un diagnóstico y ver cómo se trata. Sin embargo, todas estas herramientas no cuentan con otros elementos importantes que tienen que ver con el criterio clínico y el análisis de todas las variables de un paciente”, explicó el médico.

Datos de la OMS: