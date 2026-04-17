La salud en la vejez no es producto del azar, sino de decisiones que se toman a lo largo de toda la vida. Especialistas coinciden en que cómo se llega a los 60 años depende del cuidado desde etapas tempranas.

La gerontóloga María Araya Picado explicó que el envejecimiento inicia desde la niñez y está influenciado por factores como la alimentación, la actividad física, el entorno social y el acceso a servicios de salud.

En esa misma línea, el geriatra Robinson Cuadros enfatiza que el envejecimiento comienza mucho antes de la adultez mayor.

“El proceso de envejecimiento comienza desde la concepción y va hasta la muerte, pero no he visto el primer baby shower donde se hable de la vejez de ese bebé que viene en camino”, explicó.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

“Todo lo que ocurra en el vientre materno, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez va a repercutir positiva o negativamente en la vejez. No hay edad para preguntarse cómo quieres envejecer. Esa es una decisión que se toma hoy”, agregó.

Más años de vida, pero con desafíos de salud

Este enfoque cobra mayor relevancia en un contexto donde la población envejece rápidamente. En Costa Rica, después de los 60 años, las personas viven en promedio 21,2 años más, aunque cerca de 5,1 de esos años podrían transcurrir con problemas de salud, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Fotografía con fines ilustrativos. Foto: archivo.

La región experimenta un proceso de envejecimiento poblacional sin precedentes. Se proyecta que para el año 2030 la población mayor de 60 años alcanzará los 121 millones de personas y que para el 2050 esa cifra se elevará a aproximadamente 200 millones, lo que representará cerca del 26% del total de la población regional.

Principales retos en la vejez

Enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, principales causas de enfermedad y muerte.

Mayor prevalencia de padecimientos crónicos conforme aumenta la esperanza de vida.

Riesgo de infecciones respiratorias como neumococo, virus respiratorio sincitial (VRS) y COVID-19.

Además, factores como el aislamiento social, la desigualdad económica y el acceso limitado a servicios de salud agravan la situación.

Fotografía con fines ilustrativos. Foto: Issac Villalta.

Claves para un envejecimiento saludable

Mantener una alimentación equilibrada.

Realizar actividad física de forma regular.

Cuidar el descanso y la salud mental.

Fortalecer relaciones sociales y redes de apoyo.

Mantener el esquema de vacunación al día.

Los expertos coinciden en un mensaje claro: la vejez no comienza después de los 60, se construye todos los días, y las decisiones de hoy podrían marcar la calidad de vida del mañana.