Expertos advierten: algunos notarios podrían facilitar el crimen organizado

Una preocupante realidad nacional fue revelada durante la reciente presentación del libro “Entre la legalidad y la complicidad: El fraude notarial en Costa Rica”, actividad realizada en el Colegio de Abogados.

Los autores analizaron cómo la función notarial es instrumentalizada para el crimen organizado y el lavado; la obra surge tras décadas de experiencia de los fiscales en la persecución de fraudes complejos.

Miguel Ángel Navarro y Melisa Lara, coordinadores en la Fiscalía de Fraudes, indicaron que su investigación no solo es académica, sino que nace de “mil batallas de justicia” en los tribunales.

Uno de los puntos más críticos discutidos fue la “inseguridad jurídica” que impera hoy.

“Nunca hemos visto una línea jurisprudencial uniforme y esa divergencia de criterios persiste”, dijo Navarro.

El fiscal indicó que esta falta de unidad afecta desde juzgados penales hasta las salas de casación del país.

De acuerdo con los autores, la función notarial corre el riesgo de ser instrumentalizada por la criminalidad organizada, en este contexto, el notario puede llegar a actuar como un facilitador del delito, permitiendo que actividades ilícitas adquieran una apariencia de legalidad a través de documentos públicos.

Los expertos tambié critican que se exija un daño patrimonial concreto para castigar el delito falsario.

“Son delitos de peligro abstracto, donde se debe determinar si el documento es apto”, agregó Navarro.

El notario, al ser un “garante de la legalidad” ante la normativa de legitimación de capitales, puede ser utilizado por bandas criminales para dar una apariencia lícita a negocios o movimientos de dinero que son de origen criminal.

Préstamo del protocolo

Otro tema aboradado durante el evento es el de la responsabilidad penal por el préstamo del tomo de protocolo, ya que algunos permiten que asistentes recojan firmas, lo cual consideran como una práctica ilícita y peligrosa.

Los fiscales sostienen que autorizar actos sin presencia física del notario implica una responsabilidad plena.

Esto permitiría que la estructura criminal redacte las escrituras y recoja firmas sin la presencia del notario, quien luego simplemente autoriza el acto, dando fe de algo que no presenció y permitiendo así la consumación de fraudes registrales e inmobiliarios.

La obra también propone modernizar el concepto de documento ante el avance de la tecnología, consideran los especialistas que ya no debe limitarse al papel, sino incluir archivos informáticos, grabaciones y documentos electrónicos.

Para los expertos, la distinción entre falsedad ideológica y falsificación es vital para una correcta acusación.

Por este motivo hicieron un llamado a la comunidad jurídica para elevar los estándares éticos.



Criterios judiciales contradictorios: un vacío de 30 años

Uno de los puntos más urgentes destacados por los autores es la falta de una línea jurisprudencial uniforme en los delitos falsarios:

• Divergencia histórica: para los expertos, existe una contraposición que persiste desde hace casi 30 años entre la Sala Tercera y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en torno a la tesis Pro-Verus Domino en fraudes inmobiliarios registrales.

• Inconsistencia en tribunales: los autores señalan que criterios opuestos se manifiestan en todas las etapas del proceso, desde juzgados penales hasta tribunales de apelación y casación, lo que genera inseguridad jurídica.



Prácticas de riesgo: el préstamo del protocolos

La obra profundiza en la responsabilidad penal del notario en situaciones comunes pero ilícitas, como el préstamo del tomo de protocolo:

• Los autores sostienen que existe responsabilidad penal cuando un notario permite que un asistente o colega utilice su protocolo, recoja firmas y luego el notario simplemente autorice el acto dando fe de algo que no presenció personalmente.

• La obra enfatiza que los delitos falsarios son de conducta activa y no admiten la culpa; requieren dolo, aunque se analiza la figura del dolo eventual en la práctica forense.