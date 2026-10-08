Experiencias Extra te regala entradas para vivir la magia de Luli Pampín

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La música, el color y la diversión de Luli Pampín llegan a Costa Rica, y Experiencias Extra quiere que vos disfrutés de este espectáculo en familia con un sorteo de entradas.

Con su característica cabellera rosada, sus trenzas y su traje de “superheroína”, la artista infantil presentará “Juntos otra vez” el sábado 10 de octubre de 2026 en el CIC ANDE. El evento cuenta con funciones a la 1:00 p.m. y a las 5:00 p.m.

La propuesta invita a grandes y pequeños a compartir una tarde de canciones, baile y momentos que despiertan la imaginación. Detrás del personaje está Lucía Pérez Gerardi, cantante, actriz y creadora de contenido argentina que conecta con las familias mediante la música, los juegos y los valores positivos.

¿Cómo participar?

Para participar por entradas, seguí el canal de YouTube ExtraTVCR y llená el formulario del sorteo. Revisá la publicación para conocer la mecánica completa y acceder al formulario.

El sorteo se realizará el viernes 9 de octubre de 2026.

Las personas ganadoras serán contactadas directamente por Grupo Extra a través de nuestros canales oficiales. Grupo Extra nunca solicitará pagos ni datos bancarios para entregar un premio.

¡Seguí ExtraTVCR, completá el formulario y participá para vivir la magia de Luli Pampín con Experiencias Extra!