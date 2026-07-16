¡Experiencias Extra te regala entradas dobles para el Festival Colombiano!

La cultura, música y tradición colombiana volverán a reunirse en Costa Rica con la segunda edición del Festival Colombiano 2026, evento que se realizará el próximo sábado 18 de julio en Parque Viva.

El festival promete convertirse nuevamente en uno de los encuentros multiculturales más importantes del año, reuniendo a miles de personas para celebrar la independencia de Colombia con conciertos, gastronomía típica, presentaciones folclóricas y espacios para emprendedores.

Festival Colombiano 2026 reunirá grandes artistas internacionales

La actividad se desarrollará de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y contará con una cartelera de reconocidos artistas de la música latina y tropical.

La apertura musical estará a cargo de Son de Colombia, banda conformada por artistas colombianos residentes en Costa Rica, quienes interpretarán clásicos de la salsa colombiana y realizarán un homenaje a Grupo Niche.

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