¿Te imaginás cantar a todo pulmón esos clásicos que escuchabas con tu mamá? Experiencias Extra te da la oportunidad de vivir una noche llena de nostalgia, música y diversión con entradas para Plancha Fest Mamacitas.

El evento se realizará el 7 y 8 de agosto en Nébula Center, donde podrás disfrutar de karaoke, DJs invitados, activaciones especiales, espacios para fotos y los éxitos que marcaron a toda una generación.

El festival pretende rendir homenaje a una generación de mujeres que convirtió actividades diarias, como planchar la ropa o realizar los quehaceres del hogar, en momentos llenos de música, baile y alegría.

Según explicó Pablo Formal, organizador del evento, la iniciativa nació de esos recuerdos cotidianos que muchas familias conservan alrededor de la música.

“Hay canciones que todos conocemos porque crecimos escuchándolas en casa. Plancha Fest Mamacitas nace precisamente de esa nostalgia, de esos momentos cotidianos que, sin darnos cuenta, terminaron convirtiéndose en algunos de los recuerdos más especiales que tenemos con nuestras mamás. Queremos celebrar esa banda sonora que acompañó a tantas familias costarricenses”, comentó.

El festival pretende rendir homenaje a una generación de mujeres que convirtió actividades diarias, como planchar la ropa o realizar los quehaceres del hogar, en momentos llenos de música, baile y alegría.

Formal agregó que el objetivo es crear una experiencia donde varias generaciones puedan reunirse alrededor de las canciones que siguen formando parte de la memoria colectiva.

¿Cómo participás?

¡Es muy fácil!

Solo tenés que completar el formulario que encontrás en esta publicación y automáticamente quedarás participando en el sorteo de las entradas.

No dejés pasar la oportunidad de compartir una experiencia inolvidable con tu mamá, tu familia o tus amigos.

Reviví los clásicos de siempre

Plancha Fest Mamacitas reunirá las canciones que llenaron de música miles de hogares costarricenses y promete dos noches para cantar, bailar y crear nuevos recuerdos.

📍 Lugar: Nébula Center

📅 Fechas: 7 y 8 de agosto

Completá el formulario y participá por tus entradas con Experiencias Extra. ¡Mucha suerte!