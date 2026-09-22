¡Experiencias Extra te lleva al Oktoberfest Costa Rica 2026!

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Oktoberfest Costa Rica regresa con su XIII edición y Diario Extra quiere que formés parte de esta gran celebración, que reunirá música, gastronomía, tradición, juegos mecánicos y más de 150 marcas de cerveza.

Este año, el festival ofrecerá dos experiencias diferentes. Del 2 al 4 de octubre, el Centro de Eventos Pedregal recibirá el Oktoberfest Pedregal, la edición más grande del evento, con dos tarimas, conciertos, juegos mecánicos gratuitos, barras, stands y una amplia oferta gastronómica.

La celebración continuará el sábado 10 de octubre en Nébula Center con Oktoberfest Village, una propuesta más exclusiva y tradicional, inspirada en una auténtica aldea alemana.

En total, la XIII edición contará con cuatro días de celebración, 16 bandas y más de 38 horas de festival. Además, será una actividad para toda la familia: los menores de 12 años ingresarán gratuitamente al presentar su cédula de menores.

¿Cómo podés participar?

Seguí estos pasos y quedá participando:

Seguí todas las redes sociales oficiales de Diario Extra. Suscribite al canal de YouTube de Diario Extra. Completá el formulario con todos los datos solicitados. Seleccioná la fecha para la cual querés participar, según las opciones disponibles.

Las entradas corresponden a las siguientes fechas:

Viernes 2 de octubre: Oktoberfest Pedregal.

Domingo 4 de octubre: Oktoberfest Pedregal.

Sábado 10 de octubre: Oktoberfest Village.

Completá el formulario y participá por la oportunidad de vivir una de las celebraciones más esperadas del año.

Para conocer más detalles sobre el festival, visitá OktoberCR.com y seguí las redes sociales oficiales @oktober_cr.

¡Participá y preparate para disfrutar el Oktoberfest Costa Rica con Diario Extra!