¡Experiencias Extra te lleva al Oktoberfest Costa Rica 2026!

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El Oktoberfest Costa Rica regresa con su XIII edición y Diario Extra quiere que formés parte de esta gran celebración, que reunirá música, gastronomía, tradición, juegos mecánicos y más de 150 marcas de cerveza.
Este año, el festival ofrecerá dos experiencias diferentes. Del 2 al 4 de octubre, el Centro de Eventos Pedregal recibirá el Oktoberfest Pedregal, la edición más grande del evento, con dos tarimas, conciertos, juegos mecánicos gratuitos, barras, stands y una amplia oferta gastronómica.
La celebración continuará el sábado 10 de octubre en Nébula Center con Oktoberfest Village, una propuesta más exclusiva y tradicional, inspirada en una auténtica aldea alemana.
En total, la XIII edición contará con cuatro días de celebración, 16 bandas y más de 38 horas de festival. Además, será una actividad para toda la familia: los menores de 12 años ingresarán gratuitamente al presentar su cédula de menores.
Seguí estos pasos y quedá participando:
Las entradas corresponden a las siguientes fechas:
Completá el formulario y participá por la oportunidad de vivir una de las celebraciones más esperadas del año.
Para conocer más detalles sobre el festival, visitá OktoberCR.com y seguí las redes sociales oficiales @oktober_cr.
¡Participá y preparate para disfrutar el Oktoberfest Costa Rica con Diario Extra!