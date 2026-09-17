¡Experiencias Extra te lleva al Gran Premio Tactikos!

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Los motores volverán a rugir en Parque Viva y Experiencias Extra quiere que vivás de cerca toda la emoción del automovilismo nacional.

Por eso, sortearemos entradas para asistir al Gran Premio Tactikos, una nueva jornada del Campeonato Nacional de Automovilismo que se disputará este domingo 20 de setiembre en el Circuito StarCars.

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La competencia, organizada por Costa Rica Racing League (CRRL), reunirá a pilotos y equipos de las categorías C1, C2, C3, GT, GT3, PRL, SRL3, ST y Super GT.

La jornada llega en un momento decisivo de la temporada 2026, con puntos importantes en disputa y los líderes de cada categoría buscando ampliar su ventaja en el campeonato.

Sergio Solís Carballo encabeza Super GT con 123 puntos, mientras Mauricio Curing y Johan Hernández lideran C2 con 121 unidades. En PRL, el automóvil número 202 se mantiene al frente con 116 puntos.

Leo Tosi ocupa la primera posición de SRL3 con 107 unidades; Jonathan Steven Murillo Martin lidera C3 con 105 puntos y Yeremy Chaves Padilla comanda C1 con 97.

Además, Bryan Soto Cubillo encabeza GT3 con 85 puntos, Andrés Gómez Horvilleur está al frente de ST con 82 y Kevin Chavez lidera GT con 67 unidades.

No dejés pasar la oportunidad de sentir la velocidad y disfrutar de esta competencia gracias a Experiencias Extra. Completá el formulario, seguí las redes de Diario Extra y participá por tus entradas.