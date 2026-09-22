¡Experiencias Extra te lleva a vivir el regreso de Iron Maiden!

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Iron Maiden celebrará sus 50 años de trayectoria con su esperado regreso a Costa Rica y Experiencias Extra quiere que vivás en primera fila esta histórica noche de heavy metal.

La legendaria agrupación británica se presentará el jueves 8 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en el Estadio Nacional, como parte de su gira “Run For Your Lives”.

El espectáculo contará con una innovadora producción y un setlist compuesto por grandes éxitos de sus primeros nueve álbumes. Será una selección de canciones que, según la banda, sus seguidores tendrán la oportunidad de escuchar una sola vez en la vida.

El concierto marcará el reencuentro de Iron Maiden con el público costarricense, luego de su última presentación en el país en 2016, durante la gira mundial “The Book of Souls”.

Además, la banda inglesa de heavy metal The Raven Age será la invitada especial de la noche.

¿Cómo podés participar?

Seguí estos pasos y quedá participando:

Seguí todas las redes sociales oficiales de Diario Extra. Suscribite al canal de YouTube de Diario Extra. Completá el formulario con todos los datos solicitados.

El sorteo se realizará el martes 6 de octubre. Las personas ganadoras serán contactadas por medio de los datos registrados en el formulario.

Aquí el formulario:



No dejés pasar la oportunidad de ser parte de una noche histórica junto a una de las bandas más importantes del heavy metal.

¡Experiencias Extra te lleva a vivir Iron Maiden en Costa Rica!