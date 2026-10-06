Experiencias Extra te lleva a ver a Def Leppard en Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los seguidores del rock tienen una cita con Def Leppard. La legendaria agrupación británica llegará por primera vez a Costa Rica y en Experiencias Extra queremos que vos seas parte de esta experiencia.

El concierto se realizará el martes 27 de octubre de 2026 en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en Alajuela, como parte de su gira internacional. La presentación también contará con Extreme como banda invitada.

Para celebrar esta visita, Experiencias Extra tendrá un sorteo de entradas que les permitirá a los ganadores disfrutar de una noche de rock y vivir la emoción de ver a Def Leppard en el escenario.

¿Cómo participar?

Suscribite al canal de YouTube de Experiencias Extra, llená el formulario y seguí las indicaciones de la dinámica del sorteo para participar por las entradas.

Esta es tu oportunidad de ser parte de la primera presentación de Def Leppard en Costa Rica. Prepará tu mejor actitud rockera y participá.

Experiencias Extra te lleva a vivirlo.