Experiencias Extra: ¡Participá por entradas para ver a Sebastián Yatra!

El próximo 9 de mayo, la música, la emoción y todos los éxitos que te sabés de memoria llegan al escenario del Parque Viva y vos podés ser parte de esta experiencia inolvidable.

Vos podés vivir una noche llena de energía, romance y los mejores hits de Yatra como nunca antes.

¿Cómo participar? Es muy fácil:

Solo tenés que llenar el formulario oficial del sorteo y automáticamente quedás participando.

Dinámica:

Ingresá al formulario

Completá todos tus datos correctamente

¡Listo! Ya estás participando por las entradas

Entre todos los participantes se estarán seleccionando a los ganadores que disfrutarán del concierto en vivo.

No te quedés por fuera de este show que promete ser uno de los más esperados del año.