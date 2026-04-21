Experiencias Extra: ¡Participá por entradas para ver a Sebastián Yatra!

El próximo 9 de mayo, la música, la emoción y todos los éxitos que te sabés de memoria llegan al escenario del Parque Viva y vos podés ser parte de esta experiencia inolvidable.
Vos podés vivir una noche llena de energía, romance y los mejores hits de Yatra como nunca antes.
¿Cómo participar? Es muy fácil:
Solo tenés que llenar el formulario oficial del sorteo y automáticamente quedás participando.
Dinámica:
Entre todos los participantes se estarán seleccionando a los ganadores que disfrutarán del concierto en vivo.
No te quedés por fuera de este show que promete ser uno de los más esperados del año.