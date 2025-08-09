En las últimas décadas, las experiencias cercanas a la muerte (ECM) han captado la atención de la ciencia, la medicina y la cultura popular. Estas se definen como un conjunto de percepciones subjetivas reportadas por personas que estuvieron al borde de la muerte clínica o en estados de extrema gravedad, y que luego sobrevivieron. Quienes las relatan describen sensaciones como salir del propio cuerpo, atravesar túneles, ver luces intensas o reencontrarse con seres queridos fallecidos. Estas narrativas, cargadas de simbolismo y emociones, han alimentado tanto creencias espirituales como debates científicos.

Las ECM suelen presentar patrones comunes. Entre los más citados están la sensación de flotar fuera del cuerpo, observar la escena médica desde una perspectiva elevada, percibir paz profunda, atravesar túneles hacia una luz brillante o experimentar una revisión panorámica de la vida. Estos elementos, aunque relatados con matices culturales y personales, tienden a repetirse con notable frecuencia.

La ciencia ha buscado explicaciones fisiológicas y neurológicas para estos fenómenos. Una de las teorías más aceptadas sugiere que, durante episodios de hipoxia —falta de oxígeno en el cerebro—, ciertas áreas neuronales generan sensaciones visuales y auditivas atípicas. Estudios con resonancias funcionales han mostrado que, en situaciones extremas, el cerebro libera una descarga de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo que podría explicar la sensación de paz y euforia. Otras hipótesis apuntan a la activación del lóbulo temporal, responsable de integrar la memoria, la emoción y la percepción espacial, o a efectos de disociación generados por trauma extremo. Si bien para muchos estas vivencias son interpretadas como pruebas de una vida después de la muerte, desde el ámbito científico se entienden como respuestas del cerebro a un estado crítico, sin que ello implique validar afirmaciones metafísicas.

Desde la perspectiva de Grupo Hades Costa Rica, las ECM constituyen un fenómeno humano real en cuanto a experiencia subjetiva, pero no evidencia objetiva de la existencia de un plano sobrenatural.