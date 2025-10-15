El viceministro del Ministerio de Hacienda, Luis Molina, expuso ante la Asamblea Legislativa las cifras preliminares del gasto tributario del 2024, donde las exoneraciones al impuesto de renta alcanzaron un ¢1 billón. En el desglose, las zonas francas representan ¢782 mil millones.

“Yo creo que por lo menos la próxima gran reforma de este país debería estar enfocada ahí, sobre todo porque el gasto tributario en este país se ha creado mucho en automático. Son fibras muy sensibles que mucha gente, estoy seguro, no van a querer tocar”, indicó Molina.

En cuanto el impuesto al valor agregado (IVA), las exenciones llegan a ¢865 millones. La tarifa reducida en la canasta básica equivale a ¢504 mil millones menos en ingresos para el fisco.

Según Molina, si el Estado cobra el 13% que establece la ley y se utiliza un mecanismo de devolución para los cuatro deciles más pobres del país, la Hacienda Pública lograría incrementar los ingresos en ¢400 mil millones.

La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, le reclamó al funcionario la gestión de la cartera en el cobro de los impuestos.

“Estamos ante una urgencia de mejorar la recaudación, mejorar la fiscalización, la trazabilidad, identificación de evasores, identificación de todo ese universo de contribuyentes que finalmente o contabilizan mal o tienen formas de evadir o eludir, que ustedes tendrían que fortalecer la gestión tributaria”, recalcó la legisladora.

Molina comentó que el Ministerio de Hacienda solicitó una revisión de la política fiscal a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, reconoció que la cartera está analizando el proyecto que presentó Montserrat Ruiz para reducir el IVA al 10%, sin tarifa reducida, y aumentar el impuesto de bienes inmuebles que cobran las municipalidades.

“Yo sería feliz eliminando el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, que son todas las exoneraciones y cambiarlas por devolución del IVA. Eso sería lo ideal. Pensemos en las cosas difíciles, que son tabú. Salgan o no salgan, pero conversémoslas. A este país le hace falta conversar las cosas difíciles y no simplemente caer en un veto”, agregó Molina.