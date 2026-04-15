Exoficial de tránsito es condenado por pedir soborno de ₡10 mil

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un exoficial de tránsito, de apellido Araya, fue condenado a 2 años de prisión por el delito de concusión, tras comprobarse que solicitó dinero a un conductor a cambio de no imponerle una infracción.

La sentencia, emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, también establece la inhabilitación del imputado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo.

No obstante, al cumplir con los requisitos de ley, se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de 3 años. Esto implica que no deberá ir a prisión, siempre y cuando no cometa otro delito doloso sancionado con pena mayor a 6 meses durante ese tiempo. De incumplir esta condición, el beneficio podría ser revocado y deberá cumplir la condena en prisión.

Imagen con fines ilustrativos.



Así ocurrieron los hechos

El caso se remonta al 9 de octubre de 2021, cuando el entonces oficial realizaba un control vehicular en las cercanías del puente de Itiquis, en Alajuela.

En ese punto, detuvo a un conductor de apellido Quirós, quien manejaba un camión. Según la investigación, el funcionario le solicitó los documentos del vehículo y posteriormente le insinuó “que lo ayudara”, dando a entender que debía entregarle dinero.

Imagen con fines ilustrativos. Fotografía: Raquel Vargas

A cambio, le ofrecía no realizarle una boleta de tránsito y permitirle continuar su camino, pese a que el conductor no había cometido ninguna infracción.

Ante esta situación, el afectado le entregó ₡10 mil, tras lo cual el oficial simuló emitir una infracción, entregándole una boleta sin información.

Delito contra la función pública

El delito de concusión se configura cuando un funcionario público, abusando de su cargo, induce u obliga a una persona a entregar dinero u otro beneficio de forma indebida.

Según el Código Penal, esta conducta se sanciona con penas de entre 2 y 8 años de prisión, al tratarse de una violación directa a los deberes de la función pública.