El panorama deportivo del Municipal Liberia sigue sufriendo fuertes sacudidas. Luego de que quedara en firme la revocatoria de su licencia de la Primera División por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), la Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (ASOJUPRO) confirmó que un total de 16 futbolistas presentaron formalmente sus cartas de desvinculación ante el club guanacasteco.

Debido a que los contratos de estos atletas estaban ligados exclusivamente a las competencias de la Unafut, el sindicato de jugadores les brindó asesoría legal para proteger sus derechos y ya coordinó con la Federación los trámites de desinscripción.

Con esta medida, el grupo de futbolistas quedó completamente habilitado para firmar y contratarse con el equipo de su elección en el mercado actual.

Foto: Isaac Villalta.

Liberia buscará jugar en Segunda

A pesar del duro golpe deportivo, la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Municipal Liberia emitió un extenso comunicado oficial detallando que agotaron todas las alternativas jurídicas e intentaron abrir una ventana extraordinaria de licenciamiento para demostrar su capacidad financiera y operativa.

No obstante, al ratificarse la pérdida de la categoría, la institución anunció que no generará confrontaciones públicas y aceptará el reglamento.

Las autoridades liberianas informaron que procederán de inmediato a realizar las gestiones correspondientes ante el Comité de Licencias para asegurar su participación en la Segunda División del fútbol costarricense.