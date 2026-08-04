Exmorado volverá a jugar en la “Cueva”

El estadio Ricardo Saprissa será escenario este miércoles de un reencuentro especial. El defensor panameño Adolfo Machado, actual jugador del Alianza FC, regresará a la que fue su casa durante varias temporadas para enfrentar al Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana.

El experimentado zaguero, de 41 años, apunta a tener minutos en un duelo cargado de simbolismo, luego de haber defendido la camiseta morada entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó varios títulos nacionales y se consolidó como uno de los referentes del club.

Tras su salida del Saprissa, Machado también militó en Alajuelense, Jicaral y San Carlos, por lo que conoce de primera mano el fútbol costarricense y el ambiente de los clásicos nacionales.

Ahora, como líder de la defensa del Alianza, el canalero volverá a la “Cueva” con la misión de intentar frenar a su exequipo en un compromiso clave del torneo regional, protagonizando uno de los reencuentros más llamativos de la jornada.