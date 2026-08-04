Exmorado volverá a jugar en la “Cueva”

El experimentado defensa tiene 41 años

El estadio Ricardo Saprissa será escenario este miércoles de un reencuentro especial. El defensor panameño Adolfo Machado, actual jugador del Alianza FC, regresará a la que fue su casa durante varias temporadas para enfrentar al Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana.

El experimentado zaguero, de 41 años, apunta a tener minutos en un duelo cargado de simbolismo, luego de haber defendido la camiseta morada entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó varios títulos nacionales y se consolidó como uno de los referentes del club.

Tras su salida del Saprissa, Machado también militó en Alajuelense, Jicaral y San Carlos, por lo que conoce de primera mano el fútbol costarricense y el ambiente de los clásicos nacionales.

Ahora, como líder de la defensa del Alianza, el canalero volverá a la “Cueva” con la misión de intentar frenar a su exequipo en un compromiso clave del torneo regional, protagonizando uno de los reencuentros más llamativos de la jornada.