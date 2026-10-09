Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde compartió con sus seguidores el susto que se llevó durante el reciente sismo que se sintió en diferentes puntos del país.

Video: Redes sociales

A través de una historia publicada en sus redes sociales, la modelo relató cómo experimentó el movimiento mientras se encontraba en un edificio.

“Yo estaba por aquí terminándome de maquillar y se me empezó a mover todo el piso desde un quinto piso”, contó Valverde, quien describió el momento en que sintió que la estructura se movía.

La exrepresentante costarricense en Miss Universo también explicó que el movimiento fue tan evidente que pudo observar cómo se agitaba el agua de una piscina.

“Vi hasta el agua de la piscina moverse demasiado. Tengo que confesar que me mareé demasiado”, agregó.

El relato de Valverde se suma a las reacciones que generó el temblor entre personas que percibieron el movimiento en distintas zonas del territorio nacional.