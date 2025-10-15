Valeria Rees, exmiss Costa Rica, reveló una impactante experiencia durante su participación en Miss Universe.

En medio del concurso, le desapareció una maleta que ella misma llevaba, la cual contenía 42 mil dólares en joyas.

En un video publicado en TikTok, la modelo explicó que, durante el evento en 2021, tuvo que dejar sus pertenencias en el lobby del hotel asignado para las concursantes, ya que no había nadie disponible para acompañarla a una reunión. Sin embargo, esto le generó desconfianza.

“Termina la reunión, voy a buscar mi maleta toda desesperada y veo que no estaba, no aparecía por ninguna parte. Busqué y busqué, y nada. Pensé que tal vez alguna chica la había tomado por accidente, así que decidí esperar a que todo se organizara para ver qué pasaba. Yo ya estaba muy nerviosa: ahí estaban los vestidos de gala, el maquillaje y, sobre todo, esas joyas”, relató Rees en su cuenta de Instagram.

Ante la desaparición, empezó a reportar la situación, asegurando incluso que en la maleta se encontraba su pasaporte, para intentar recuperar sus pertenencias. Sin embargo, durante varios días no apareció.

Finalmente, la organización tuvo que preguntar a las demás concursantes: “¿Alguien ha visto la maleta de Costa Rica?” Nadie supo nada.

“Yo les decía: revisen las cámaras de seguridad, mi maleta estaba aquí. A los días, mi chaperona me dijo: ‘apareció la maleta’. Me pareció muy extraño, y yo, como buena latina, quería saber quién la tenía. No me dijeron, pero la actitud de ellos me lo confirmó. Son cosas que, lamentablemente, pasan en los certámenes”, añadió.