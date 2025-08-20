Ángela Mata y Cindy Quesada, exministras de Vivienda y de la Condición de la Mujer respectivamente, descartaron buscar una diputación con el Partido Pueblo Soberano (PPSO) en las elecciones de 2026. Aunque tras sus renuncias en julio se especuló que intentarían llegar a una curul de la mano del oficialismo, ambas exjerarcas decidieron hacerse a un lado, aunque no descartan colaborar en campaña.

“Tras haber analizado con calma mi posición y luego de sostener conversaciones con la candidata, decidí apoyarla en todo lo relacionado con la organización territorial del país. En este espacio soy más útil que enfocada en una sola provincia”, expresó Quesada.

Agregó que su experiencia en campañas nacionales, sumada a su liderazgo territorial y contactos políticos, le permitirían aportar al fortalecimiento de la estrategia de Laura Fernández en todo el país.

“Esta campaña es mucho más que un proceso electoral, es un movimiento patriótico. No solo por la amistad que nos une (con Fernández), sino por el anhelo compartido de construir juntas, una mejor Costa Rica”, concluyó.

Por su parte, Mata aseguró a Diario Extra que tiene “toda la disposición de colaborar para poder construir un proyecto país”, y aclaró que su salida del Gobierno se debió a atender asuntos de mayor urgencia.

“La renuncia se dio por algunos temas personales que debo atender de previo a pensar en cualquier otra posición política”, comentó.

Este medio también consultó a la expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, si finalmente apostaría por una candidatura. Ella respondió que sí estaba inscrita para optar por una curul. La inscripción de precandidaturas a diputados para el PPSO cerró el 18 de agosto. El próximo 24 se realizará una Asamblea Nacional para dar a conocer quiénes buscarán una curul en 2026 con el Partido Pueblo Soberano.

Britton se suma a la lista de Juan Manuel Quesada, Nogui Acosta y el expresidente Stephan Brunner, quienes confirmaron en fechas recientes que sí desean aparecer en la papeleta para llegar a Cuesta de Moras en mayo de 2026.

También se le preguntó a Marta Esquivel si participaría en el proceso, no obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Daniel Suárez Zúñiga/ Andrés Vargas Calvo

