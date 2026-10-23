Exministra Joselyn Chacón se presenta a tribunales por querella de exdiputado

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, se presentó este viernes en los Tribunales de Justicia de San José para enfrentar el proceso judicial que le sigue el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, por presuntos delitos de injurias, calumnias y difamación.

El juicio está relacionado con unas declaraciones que Chacón brindó en febrero de 2023, cuando ocupaba el cargo de ministra de Salud, en las que señaló que Nicolás habría buscado que esa cartera comprara el terreno de un amigo para construir las instalaciones del CEN-CINAI de Esparza.

Fotografía Jorge Castillo

El entonces legislador negó los señalamientos y sostuvo que nunca solicitó la compra del inmueble. Por estos hechos, presentó una querella contra la exjerarca y una acción civil resarcitoria por ¢10 millones.

El debate ha sido reprogramado en varias ocasiones desde que se presentó la causa, hace más de tres años. La audiencia prevista para agosto anterior no se realizó luego de que Chacón aportara una incapacidad médica.

Fotografía Jorge Castillo

El expediente judicial corresponde al número 23-000010-0016-PE.