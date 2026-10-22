Exministra Joselyn Chacón irá a audiencia por querella de exdiputado Francisco Nicolás

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La exministra de Salud Joselyn Chacón Madrigal enfrentará este viernes 23 de octubre una audiencia por una querella presentada por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, por los presuntos delitos de injurias, calumnias y difamación.

La audiencia está programada para las 8:00 a. m. en los tribunales del Primer Circuito Judicial de San José y Nicolás aseguró que asistirá.

El proceso se remonta a febrero de 2023, cuando Chacón se desempeñaba como ministra de Salud durante la administración Chaves Robles.

Exministra Joselyn Chacón. Foto: Mauricio Aguilar.

En ese momento, la entonces jerarca aseguró, en declaraciones en medios de comunicación, que Nicolás habría buscado que el Ministerio de Salud comprara el terreno de un conocido suyo, relacionado con el inmueble donde operaba el CEN-CINAI de Esparza.

De acuerdo con el comunicado remitido por el exlegislador, Chacón lo vinculó con un supuesto tráfico de influencias. Nicolás ha rechazado desde entonces esa versión y sostiene que nunca propuso al Estado adquirir dicho terreno a un particular.

La querella fue presentada el 9 de febrero de 2023 ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José e incluye también una acción civil resarcitoria por ¢10 millones.

“Confío en los tribunales y confío en la verdad. El honor no se negocia, y el mío no lo voy a regalar. Yo soy de esos costarricenses que sí confían en el Poder Judicial”, agregó el exdiputado.