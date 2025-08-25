Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura destituida por el presidente Rodrigo Chaves encabezará la papeleta de diputados por el oficialismo en la provincia de Guanacaste.

La terna escogida por los asambleístas quedó completa por Daniel Siezar y Cindy Murillo.

Guadamuz fue destituida a mediados de 2024 después de que firmara la declaratoria de interés cultural de la marcha del orgullo LGBTIQ+.

Aún falta por decidir quienes serán los encargados de representar al rodriguismo en los cantones de Puntarenas y Limón.