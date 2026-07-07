Exministra de Vivienda es nombrada en Junta Directiva del BCR

La exministra de Vivienda, Grettel Aguilar, fue nombrada por el Consejo de Gobierno en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR). La funcionaria es economista de profesión y se mantendrá en el cargo hasta el 2030.

Esto según lo comunicó la oficina de prensa de la entidad financiera, ya que, a finales de mayo, el gobierno realizó un concurso público para puestos en la junta directiva en los bancos del Estado.

Entre los demás funcionarios nombrados están María Clemencia Palomo, exdirectiva del Banco Popular, que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recomendó la destitución debido a que no cumplía el criterio de experiencia para ocupar el cargo.

Según el acuerdo CONASSIF 15-22, entre los umbrales de experiencia para entidades bancarias se requieren al menos tres años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos o de alta gerencia.

Además, se nombraron como directores a Christian Campos Monge y Jean Carlo Calderón Cabrera, que en conjunto con Palomo, estarían en el cargo hasta el 2034.