Tras anunciar su renuncia el pasado 30 de julio en Consejo de Gobierno, la exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, confirmó a Diario Extra que decidió no inscribirse para ser candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La exjerarca explicó que la decisión fue tomada tras un proceso de análisis y conversaciones directas con la candidata presidencial, Laura Fernández.

“Tras haber analizado con calma mi posición y luego de sostener conversaciones con la candidata, decidí apoyarla en todo lo relacionado con la organización territorial del país. En este espacio soy más útil que enfocada en una sola provincia”, expresó.

Quesada señaló que su experiencia previa en campañas nacionales, como la que acompañó al hoy presidente Rodrigo Chaves en 2022, respalda su rol actual.

Subrayó además que su liderazgo territorial y contactos políticos le permitirán aportar al fortalecimiento de la estrategia de Fernández en todo el país.

“Esta campaña es mucho más que un proceso electoral, es un movimiento patriótico”, destacó.

Aseguró también su respaldo total a la candidatura de Laura Fernández.

“No solo por la amistad personal que nos une, sino por el anhelo compartido de construir juntas, una mejor Costa Rica”, concluyó Quesada.

La inscripción de precandidaturas a diputados para el PPSO finalizó el 18 de agosto. El próximo 24 de este mes se realizará una Asamblea Nacional para dar a conocer quienes buscarán una curul en 2026 con el Partido Pueblo Soberano.