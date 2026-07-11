Exmiembros de bandas criminales se profesionalizan en “tumbonazos”

Los exintegrantes de organizaciones criminales se estarían profesionalizando al realizar “tumbonazos”, es decir, atacar a grupos rivales de bandas para arrebatarles dinero, drogas, armas y hasta para secuestros extorsivos, según expertos.

Los especialistas aseguran que en el país hay entre seis y ocho estructuras criminales identificadas por las autoridades, que se han especializado en estas actividades delictivas.

Esto después de que las autoridades policiales detuvieran a 11 personas en Santa Bárbara de Heredia, que intentaron darse a la fuga tras ser abordadas por oficiales de la Fuerza Pública y fueron capturadas un kilómetro después.

Las personas sospechosas estaban dentro de varios vehículos, que al ser inspeccionados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se logró ubicar indumentaria y chalecos antibalas con insignias de la policía judicial.

“Lo conforman normalmente exmiembros de grupos criminales organizados que cuentan con información confidencial sobre movimientos, rutas, centros de bodega”, indicó Bryan Sandí, experto en armas.

Sandí afirmó que estos criminales se aprovechan de la buena reputación de los agentes judiciales para suplantarlos y ejecutar los actos delictivos.

Entre lo decomisado en Santa Bárbara destaca un arsenal digno de una unidad de combate: Un fusil de asalto AR-15, pistolas, pasamontañas, guantes y un inhibidor de señal.

Dos viviendas quedaron custodiadas por agentes del GAO, porque en apariencia, eran los objetivos de los detenidos.

Sin embargo, lo más alarmante fue el hallazgo de tres chalecos antibalas con insignias de la “Policía OIJ” y dispositivos luminosos similares a los oficiales.

Estas estructuras tienen una construcción sólida basada en la especialización de funciones: Unos conducen, otros vigilan y otros ejecutan el ingreso.

La división de tareas genera un “fenómeno psicológico de dilución de la moral y culpabilidad”, según los expertos.

“Estas estructuras realmente tienen una construcción mucho más sólida de lo que estamos esperando, donde cada uno tiene una función, unos manejan, otros están esperando ingresar al lugar… y otros tendrán otras funciones”, afirmó Pablo Cruz, criminólogo y forense.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que en algunos casos incluso hasta llevan personas que van vestidas con corbata, con saco para simular que son fiscales o jueces, y que ya han identificado varios casos similares.

Aunque la Ley actual permite allanamientos a cualquier hora, los agentes legítimos siempre deben identificarse plenamente y utilizar luces rotativas oficiales.

“Es importante indicar que actualmente con la nueva Ley nosotros podemos hacer allanamientos a cualquier hora y cualquier lugar del día. Entonces, esta situación la pueden aprovechar los grupos criminales para justificar algunos ingresos, pero siempre nosotros vamos a ir acompañados de fiscales”, indicó.

Ante cualquier duda, se insta a la ciudadanía a llamar inmediatamente al 9-1-1 o a la línea confidencial 800-8000-645 para verificar la autenticidad del despliegue policial en su zona.



¿Cómo identificarlos?

Las autoridades han señalado varios puntos para que la ciudadanía pueda distinguir una operación legítima de una criminal:

• Uniformidad y acompañamiento: Los grupos criminales suelen tener uniformidad incompleta y no actúan profesionalmente. En un allanamiento real, el OIJ casi siempre va acompañado de otros cuerpos (Tránsito, Fuerza Pública) y, lo más importante, de jueces y fiscales.

• Identificación obligatoria: Los líderes de los casos reales deben identificarse ante los ciudadanos o la policía administrativa que llegue al lugar.

• Canales de verificación: Ante cualquier duda, se insta a la población a llamar inmediatamente al 9-1-1 para verificar si existe una operación policial en curso en la zona, o utilizar la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.

Falsos OIJ: Perfil y Modus Operandi

• Composición: Estas bandas suelen estar integradas por exmiembros de grupos criminales organizados que poseen información confidencial sobre rutas, bodegas y movimientos de drogas, dinero o armas.

• Objetivos: Utilizan la indumentaria falsa para realizar “tumbonazos” (robo de cargamentos ilícitos), secuestros extorsivos y asaltos, aprovechándose de la reputación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para facilitar el acceso a sus objetivos.

• Sofisticación: En algunos casos, los grupos no solo usan uniformes y luces rotativas, sino que incluyen a personas vestidas de saco y corbata para simular ser jueces o fiscales y dar apariencia de legalidad a sus ingresos ilícitos.