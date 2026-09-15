Exmiembro del Saprissa buscará ir a un Mundial con esta selección

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El preparador físico Marcelo Tulbovitz, con pasado en el Deportivo Saprissa y en la Selección Nacional de Costa Rica, volverá a trabajar junto a uno de los estrategas más laureados de Sudamérica en busca de ir a una Copa Mundial.

El uruguayo será parte del cuerpo técnico de Marcelo “Muñeco” Gallardo, quien fue nombrado recientemente como nuevo estratega de la Selección Nacional de Ecuador.

Tulbovitz conoció a Gallardo cuando coincidieron en el Nacional de Uruguay, desde entonces, estuvieron trabajando lado a lado en River Plate y consiguieron ganar la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors.

Asimismo, fue parte del plantel morado que ganó la Concacaf en 2005 y posteriormente estuvo con los tibaseños en el Mundial de Clubes del mismo año.