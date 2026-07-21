Exmagistrado Jesús Ramírez se encuentra internado con una condición delicada de salud

El exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Ramírez Quirós se encuentra con una condición delicada de salud.

Así lo confirmaron a Grupo Extra fuentes cercanas al Poder Judicial, la tarde de este martes.

Ramírez se encuentra internado en un hospital privado y su condición es grave.

El exmagistrado tiene 83 años de edad.

Pasó 40 años en la Corte Suprema de Justicia, siendo hasta ahora, el exmagistrado que más tiempo estuvo en funciones en la Sala III.

Fue reelecto en cinco ocasiones por el Congreso para dicho cargo y en marzo del 2025 anunció que se retiraba del Poder Judicial.

Ramírez inició su trabajo en este Poder de la República como conserje en 1962. En 1977 llegó a ser juez y luego en 1985 fue nombrado magistrado en la Corte Suprema.